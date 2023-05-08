Коли приходять гості: Що робити, якщо кіт боїться людей

Коти та кішки – надзвичайно чутливі тварини, і часто вони можуть реагувати на зміни в оточуючому середовищі зі страхом і тривогою. Одним зі спільних проблемних моментів для багатьох власників кішок є боязнь перед гостями.

Відчуття страху може викликати напруженість і навіть агресію у тварини. У цій статті ми розглянемо деякі можливі причини, чому кіт боїться гостей, а також надамо вам поради, як допомогти позбавити його стресу.

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Причини страху

Незнайомість. Коти тварини з територіальним інстинктом, і нові люди в їхньому домі можуть сприйматися як потенційна загроза;

Попередні негативні досвіди. Якщо ваша кішка мала погані враження від попередньої зустрічі з гостями, вона може асоціювати нових людей зі страхом і небезпекою;

Територіальний інстинкт. Кішки можуть почувати себе загроженими, коли інші люди вторгаються на їхню територію, особливо якщо це часто змінюються обличчя.

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Рекомендації щодо зняття стресу

Забезпечте безпечне приміщення. Перед приходом гостей створіть кішці комфортну зону, де вона може відійти від стресу. Закрийте її в окремій кімнаті з улюбленими іграшками, лежанкою та туалетом;

Поступове знайомство. Прослідкуйте, щоб гості були терплячими і не намагалися силоміць наблизитися до кота;

Використовуйте позитивні посилення. Прослідкуйте, щоб ваші гості відносилися до кішки з пошаною і не намагалися змушувати її підходити. Похвалюйте кота за спокійну поведінку і нагороджуйте його ласощами або грайливістю;

Розробіть програму соціалізації. Поступово звикайте свою кішку до зустрічі з новими людьми, починаючи з невеликої кількості гостей і поступово збільшуючи їх число. Дозвольте коту самостійно підходити до нових людей і давайте йому можливість відстежувати власний темп і комфорт;

Використовуйте феромони: Феромонні спреї та дифузори можуть допомогти зменшити стрес у кота. Вони створюють атмосферу спокою і впевненості, допомагаючи знизити боязнь кішки;

Зверніться до фахівця: У деяких випадках може бути корисно звернутися до ветеринарного лікаря або котолога, які мають досвід у роботі з поведінкою тварин. Вони можуть надати індивідуальні поради і рекомендації, що допоможуть зняти стрес у вашої кішки.

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