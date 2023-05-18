Когда в Украине начнутся летние каникулы: названы даты

Учебный год в Украине обычно начинается 1 сентября и заканчивается в мае следующего года, однако из-за военного конфликта Украина испытала значительные разрушения в объектах критической инфраструктуры. Это привело к проблемам отопления и поставки электроэнергии, что имеет серьезное влияние на учебный процесс в стране.

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Несмотря на сложную ситуацию в Украине, у учащихся этого учебного года будут стандартные четырехкратные каникулы с такими объявленными датами:

Осенние каникулы: от 24 по 30 октября;

Рождественские или зимние каникулы: от 25 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;

Весенние каникулы или пасхальные каникулы: от 27 марта по 2 апреля;

Летние каникулы: с 25 мая по 1 сентября.

Эти даты рекомендованы Министерством образования, однако каждое учебное заведение самостоятельно решает, когда проводить каникулы, учитывая погодные условия, эпидемиологическую ситуацию и безопасность в своем регионе.

Следует отметить, что Законом Украины "О полном общем среднем образовании" в статье 10, часть третья, установлено, что учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней. Однако в военное время действие этого положения приостанавливается. Продолжительность учебного года, а также даты его начала и окончания во время военного положения устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины установлена продолжительность учебного года во время действия правового режима военного положения. Таким образом, учебный год 2022-2023 завершится 30 июня 2023 года.

Напомним, в украинских школах могут уменьшить количество предметов. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесной в Фейсбуке.

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