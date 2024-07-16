Кого сейчас больше всего не хватает ВСУ на фронте: названы должности

Недавно стало известно, что украинские Вооруженные силы столкнулись с острой нехваткой бойцов пехоты.

Сейчас эта потребность является актуальной для многих частей ВСУ, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин во время телемарафона. Об этом пишет УНИАН.

"Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в частности простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины", – отметил он.

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Волошин рассказал, что в настоящее время рекрутинговая компания активизировала свою деятельность по набору личного состава. Он также отметил, что, хотя противник и имеет преимущество по численности войск, наши Силы обороны эффективнее ведут боевые действия, уничтожая врага в значительно большем количестве.

"Простые стрелки, водители и пехотинцы нужны каждому подразделению и нужны сейчас как раз на линии боевого соприкосновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас превосходит в количестве и он только этим может использовать преимущество на линии боевого соприкосновения. Хотя мы их и уничтожаем, но они все набирают новых новобранцев и бывших заключенных", – подытожил представитель ОСУВ "Хортица".

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