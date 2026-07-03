Комаров продал байк Kawasaki Drifter: на что потратили 3,5 миллиона гривен

Дмитрий Комаров отметил 43-летие 17 июня нестандартно: выставил на аукцион любимый мотоцикл Kawasaki Drifter 2001 года — тот самый, который когда-то подарил себе на 33-летие. Торги стартовали с отметки 1,2 миллиона гривен, финальная ставка достигла 3,5 миллиона.

Победителем аукциона стал IT-предприниматель Виталий Брилев, живущий сейчас за рубежом. На участие в торгах его уговорили дети — Анастасия, Захар, Гарри и маленькая Стела, горячие поклонники программы "Мир наизнанку". Жена Мария, учительница украинского языка и писательница, посоветовала сразу поставить 2 миллиона гривен, чтобы гарантированно выиграть.

Совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк предложил ставку в 1,5 миллиона гривен, сразу уточнив, что не претендует на мотоцикл — только поддержал благотворительную инициативу.

Собранные 3,5 миллиона пошли на приобретение наземных роботизированных комплексов (НРК). Производитель @ratel.ukraine передал оборудование по себестоимости и добавил прицепы для транспортировки. Роботы позволяют доставлять боеприпасы и провизию на передовые позиции, эвакуировать раненых из зон плотного обстрела и вести разведку там, куда личный состав самостоятельно добраться не может. Комаров сообщил, что техника в ближайшее время отправится на фронт.

Поскольку Виталий Брилев находится за рубежом, байк доставили его родителям — Владимиру Ивановичу и Валентине Васильевне, живущим в Киеве. Семья Брилевых — выходцы из Крыма, переехавшие из Севастополя в 2014 году. К встрече по видеосвязи присоединилась и дизайнер Настя. Выяснилось, что эта семья уже пыталась купить предыдущий лот Комарова — его спорткар, который в прошлом году собрал один миллион гривен, но тогда победа досталась другим.

Комаров призывает бизнес — крупный и малый — присоединяться к сборам, подчёркивая, что каждая гривна приближает победу.

Практическое значение роботизированных комплексов для фронта сложно переоценить. По словам военных медиков, работающих в зонах активных боевых действий, именно эвакуация раненых под плотным огнём остаётся одним из главных вызовов. "Наземный робот позволяет добраться до раненого там, где человек физически не может выжить под обстрелом. Это не абстракция — это конкретные спасённые жизни", — рассказывают бойцы, уже имеющие опыт работы с подобными комплексами на восточном направлении. Компактные размеры и дистанционное управление позволяют оператору оставаться в укрытии, пока робот выполняет эвакуацию или доставку медикаментов на расстоянии до нескольких сотен метров от позиций противника.

Если сравнивать благотворительные инициативы Комарова в динамике, прогресс очевиден. В прошлом году продажа спорткара собрала один миллион гривен — и это уже тогда стало резонансным событием. Нынешний аукцион превысил тот результат в 3,5 раза. По подсчётам, только эти две акции вместе дали более 4,5 миллиона гривен на нужды армии. По словам самого ведущего, он не планирует останавливаться: каждый личный лот, выставленный на аукцион, — это не просто вещь, а возможность конвертировать собственную медийность в реальную помощь на фронте. Такой подход всё чаще перенимают другие публичные люди, превращая личные аукционы в полноценный инструмент волонтёрского фандрайзинга.