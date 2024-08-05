Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет

Комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д. Речь идет об изменениях закона для запрета мобилизации мужчин до 25 лет.

Об этом в своем Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

По словам Гончаренко, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно пригодных от 18 до 25 лет, но тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.

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Добавим, сейчас в Украине через юридическую коллизию могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, если они:

прошедшие срочную службу в мирное время;

которые окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получило определенную военно-учетную специальность;

признаны военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный военное время.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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