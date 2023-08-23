Коммунальщики объяснили, как правильно снимать показатели счетчика воды: это сэкономит средства

Чтобы избежать лишних расходов на коммунальные услуги, украинцам нужно регулярно снимать показатели счетчиков и передавать соответствующим службам. Процесс необходимо выполнять не только вовремя, но и с соблюдением определенных правил.

Как сообщает на портале portmone.com, при снятии показателей счетчиков воды следует учитывать несколько важных аспектов. Сначала важно определить, сколько стоек есть в квартире, поскольку их может быть один или два (отдельно для кухни и ванной). Количество счетчиков зависит от параметра.

Также количество счетчиков зависит от наличия бойлера или газовой колонки, ведь в этом случае счетчик измеряет только холодную воду. Если эти приборы отсутствуют, то показатели счетчиков для холодной и горячей воды измеряют отдельно.

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После определения количества счетчиков следует обратить внимание на циферблат устройства. Обычно на нем записано 8 цифр, при этом последние три обычно обозначаются отдельно запятой или в другом цвете. Эти последние цифры показывают расход воды в литрах и их не следует учитывать, поскольку данные передаются в кубометрах.

Например, если ваш счетчик показывает 000987,654, нужно передать только цифру 987, указывающую на использованный объем воды в кубометрах. Цифра 654 в этом случае показывает расход воды в литрах.

К значениям можно использовать округление, поскольку это не влияет на существенность данного процесса.

Напомним, мы уже писали, как уменьшить платежки за воду.

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