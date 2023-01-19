Компания Meta позволит женщинам публиковать фото с голой грудью Facebook и Instagram

Наблюдательный совет компании Meta отменил решение соцсетей Facebook и Instagram об удалении фотографий с обнаженной женской грудью.Он рекомендовал пересмотреть правила по модерации таких снимков.

Новый спор о праве публиковать обнаженные изображения в соцсетях разгорелся после того, как алгоритмы Facebook заблокировали посты трансгендерной пары из США, считая их снимки нарушением правил сексуализированного контента, пишет The Guardian.

После жалоб модераторы соцсети вручную возобновили публикации, но ситуация попала на рассмотрение наблюдательного совета компании. Там признали, что "политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом", что делает ее ошибочной, и рекомендовали установить единые правила для полов.

Теперь Meta имеет 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации совета, но, как сообщает издание, в компании уже сообщили, что одобряют это решение.

"Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей", — говорится в сообщении наблюдательного совета.

Согласно правилам Facebook и Instagram, в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. В случае женской груди основным критерием для модерации была заметность на снимке сосков: оголенные фотографии, на которых они отретушировали, фильтр пропускал. При этом аналогичного запрета на мужские соски в соцсетях нет.

Модерация в Instagram и Facebook отчасти базируется на алгоритмах искусственного интеллекта. Это приводило к определенным казусам. Например, в 2016 году соцсеть заблокировала аккаунт, в котором выложили фотографию праздничного торта, где алгоритмы обнаружили "соски". Снимок соцсети восприняла как "сексуализированный контент".

Кстати, борьба с модерацией в соцсетях стала частью международной кампании Free The Nipple ("Свободу соскам"), участники которой отстаивали право свободно публиковать фотографии и художественные изображения женского тела.

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