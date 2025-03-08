Компенсация за отопление для украинцев: кто может рассчитывать на помощь

Жители Ивано-Франковска могут получить единовременную материальную помощь для компенсации затрат на отопление. Это право имеют только льготные категории граждан.

Эту инициативу объявил Центр по предоставлению административных услуг города. Решение о предоставлении выплат принял исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета.

Программа предусматривает компенсацию затрат для уязвимых категорий граждан, проживающих в квартирах без централизованного отопления. Эти меры направлены на решение проблем с задолженностью за коммунальные услуги и снижение социальной напряженности.

"Единовременная помощь на возмещение расходов на оплату за теплоснабжение будет предоставлена в размере, который соответствует сумме, начисленной за поставку тепловой энергии на общедомовые нужды, за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 года", – говорится в сообщении.

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Получить пособие смогут следующие льготные категории граждан:

пожилые люди;

лица с инвалидностью первой-третьей групп;

уполномоченные представители семей, где есть дети с инвалидностью;

люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;

малообеспеченные и многодетные семьи, имеющие льготы на оплату коммунальных услуг;

представители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

участники АТО/ООС и защитники без статуса участника боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

родственники погибших или пропавших без вести ветеранов войны;

реабилитированные лица, пострадавшие от репрессий, ветераны ОУН/УПА и их семьи;

уполномоченные лица семей погибших военных в Афганистане;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС (первой и второй категории) и их супруги/мужчины;

вдовы ветеранов силовых структур.

Как получить помощь и какие документы необходимы

Для получения помощи следует обращаться в территориальные подразделения Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) г. Ивано-Франковск.

Заявители должны представить следующий пакет документов:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

выписка из реестра территориальной общины;

копия документов, подтверждающих право собственности на жилье или договор найма;

копия документа, подтверждающего льготную категорию.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую единоразовую выплату получают военные в разных городах Украины.

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