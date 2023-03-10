Кому и на сколько в Украине повысят возраст выхода на пенсию

В Украине с 2025 года большинство 60-летних не сможет вовремя выйти на пенсию. Это связано с тем, что средний стаж для ухода на заслуженный отдых увеличивается.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, к 2028-му требования к стажу составят 35 лет. Сейчас в 2023 году нужно иметь 30 лет стажа.

В то же время, с 2024 года для выхода на пенсию понадобится уже 31 год. Требования ежегодно увеличиваются на 12 месяцев.

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Те граждане, которые не смогут получить достаточно стажа для ухода на пенсию в 60 лет, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет. Пока украинцы выходят на заслуженный отдых, имея в среднем 32 года стажа.

На портале Пенсионного фонда можно проверить, сколько стажа удалось заработать человеку. Затем следует посчитать, сколько стажа вы успеете заработать до 60 лет.

Для пенсии в 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

В свою очередь те украинцы, которые официально не работают, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд (в настоящее время их размер составляет 1474 грн). Тогда им будут учитывать стаж.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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