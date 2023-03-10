Кому та на скільки в Україні підвищать вік виходу на пенсію

В Україні з 2025 року більшість 60-річних не зможуть вчасно вийти на пенсію. Це пов'язано з тим, що середній стаж для виходу на заслужений відпочинок збільшується.

Як йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, до 2028-го вимоги до стажу сягнуть 35 років. Зараз, у 2023 році, потрібно мати 30 років стажу.

Водночас з 2024 року для виходу на пенсію знадобиться вже 31 рік. Вимоги щорічно збільшуються на 12 місяців.

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Ті громадяни, які не зможуть отримати достатньо стажу для виходу на пенсію в 60 років, будуть вимушені працювати до 63 або 65 років. Наразі українці виходять на заслужений відпочинок, маючи в середньому 32 роки стажу.

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На порталі Пенсійного фонду можна перевірити, скільки стажу вдалося заробити особі. Потім варто порахувати, скільки стажу ви встигнете заробити до 60 років.

Для пенсії у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Своєю чергою ті українці, які офіційно не працюють, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду (наразі їхній розмір становить 1474 грн). Тоді їм враховуватимуть стаж.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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