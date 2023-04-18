Кому нельзя есть фрукты и почему: объяснение нутрициолога

Кому нельзя есть фрукты - Вера Курин

Нутрициолог Вера Курин объяснила, что фрукты не всегда полезны. Поскольку некоторым людям следует их опасаться и вот почему.

На своей Instagram-странице она отмечала, что основной проблемой фруктов является то, что у них высокое содержание фруктозы. Организм человека приспособлен к его употреблению в небольших количествах.

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Нутрициолог объяснила, что оптимально в сутки употреблять 10-25 г. Это, например, 2 яблока.

"Но мы употребляем фруктозу и с другими продуктами, например, сахаром, сиропом, сладкими напитками, медом. В результате количество фруктозы, которую вы съели за день, заходит за пределы нормы и уже составляет 85-100 г в день. Отсюда инсулинорезистентность, диабет, ожирение, подагра", – отметила Курин.

По ее словам, от большого количества съеденной фруктозы организм начинает работать сверх своих возможностей, что приводит к серьезным заболеваниям.

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