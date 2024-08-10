Кому нужен военный билет и как его оформить: подробная инструкция

В Украине из-за новых правил мобилизации все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. Отсутствие военного билета может стать причиной отказа в приеме на работу, обучение, а также вызвать вопросы у представителей полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК).

Военный билет является обязательным для военнообязанных от 25 до 60 лет, а также для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, прошедших срочную службу или окончивших военную кафедру.

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Оформление военного билета является личной обязанностью каждого военнообязанного. Для этого нужно обратиться в ТЦК по месту жительства и предоставить необходимый пакет документов. Среди них заявление, копия паспорта, идентификационного кода, документов об образовании, свидетельств о браке и рождении детей, а также медицинская карта и три фотографии размером 3х4.

Отсутствие военного билета может привести к административной ответственности. За нарушение правил военного учета, в частности, за неявку в ТЦК или несвоевременное уточнение данных, могут быть наложены штрафы. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за такие нарушения предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен. Однако из-за военного положения штрафы значительно увеличены – от 17 000 до 25 500 гривен.

Также отсутствие военного билета при проверке документов может стать основанием для получения повестки в ТЦК. В случае неявки по повестке наступает административная ответственность, что может угрожать крупными штрафами.

С 18 мая 2024 года в Украине запущено приложение "Резерв+", позволяющее дистанционно обновлять учетные данные военнообязанных. Уже с 18 июня планируется введение цифрового военно-учетного документа с QR-кодом, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный военный билет.

Предъявление электронного военного билета с QR-кодом при проверке документов позволит получить всю необходимую информацию о военнообязанном. Этот сервис упростит процесс проверки и учета, обеспечивая удобство и оперативность в условиях мобилизации.

Как получить военный билет

Эти документы выдают районные (городские) военные комиссариаты во время призыва на военную службу, зачисление в военное учебное заведение, увольнение в запас или снятие с военного учета по состоянию здоровья.

Военный билет могут получить те военнообязанные, которые приобрели призывный возраст (25 лет).

Необходимые документы

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство;

медицинская карта;

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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