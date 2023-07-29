Корь: в Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации

Вакцинация против кори важна, однако существуют случаи, когда прививку делать запрещено. В частности, список противопоказаний к вакцинации в Украине был утвержден приказом Минздрава №2070 от 11.10.2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что прививку проводить можно даже при легкой простуде с температурой до 38,0 градусов.

Таким образом, противопоказания к вакцинации включают следующее:

Острые заболевания, сопровождающиеся температурой выше 38,0 градусов.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предварительную дозу вакцины или один из компонентов вакцины.

Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться, такие как условия химиотерапии у онкологических больных, употребление стероидных гормонов больших доз или лекарства, подавляющие иммунитет, иммунодефицит вследствие ВИЧ.

Беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, поскольку она содержит живые вирусы. Рекомендуется привиться против кори до наступления беременности.

Несмотря на противопоказания к вакцинации, некоторые ситуации не являются причиной отказа от прививки. К примеру, перед хирургическим вмешательством, если ребенок чувствует себя хорошо, не стоит откладывать прививку КПК. Так же после операции, прививку можно сделать, как только ребенок будет чувствовать себя хорошо. После выздоровления от острых заболеваний прививку можно делать сразу.

В случае, если вакцинация была пропущена по календарю, ее нужно наверстать. Важно, чтобы родители не откладывали прививку КПК на длительный период, лишая ребенка защиты от кори. Также не стоит откладывать прививку после временных противопоказаний на неоправданно длительное время.

Напомним, у некоторых детей есть риск развития серьезных осложнений после кори. В Минздраве заявили, что таким малышам нужно в первую очередь прививаться.

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