Кір: у МОЗ розповіли про протипоказання до вакцинації

Вакцинація проти кору є важливою, проте існують випадки, коли щеплення робити заборонено. Зокрема, перелік протипоказань до вакцинації в Україні був затверджений наказом МОЗ №2070 від 11.10.2019 року.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що щеплення проводити можна навіть при легкій застуді з температурою до 38,0 градусів.

Таким чином протипоказання до вакцинації включають наступне:

Гострі захворювання, що супроводжується температурою вище 38,0 градусів.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини або на один із компонентів вакцини.

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися, такі як умови хіміотерапії в онкологічних хворих, вживання стероїдних гормонів великих доз, або ліків, що пригнічують імунітет, імунодефіцит внаслідок ВІЛ.

Вагітність. Вакциною КПК не щеплюють вагітних, оскільки вона містить живі віруси. Рекомендується зробити щеплення проти кору до настання вагітності.

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Попри протипоказання до вакцинації, деякі ситуації не є причиною для відмови від щеплення. Наприклад, перед хірургічним втручанням, якщо дитина почувається добре, не варто відкладати щеплення КПК. Так само після операції, щеплення можна провести, як тільки дитина буде почуватися добре. Після одужання від гострих захворювань щеплення можна зробити відразу.

У випадку, якщо вакцинацію було пропущено за календарем, її потрібно надолужити. Важливо, щоб батьки не відкладали щеплення КПК на довгий період, позбавляючи дитину захисту від кору. Також не варто відкладати щеплення після тимчасових протипоказань на невиправдано тривалий час.

Нагадаємо, у деяких дітей є ризик розвитку серйозних ускладнень після кору. У МОЗ заявили, що таким малюкам потрібно першочергово щепитися.

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