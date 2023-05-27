Корица, кофейная гуща и гвоздика: три действенных способа навсегда избавиться от насекомых из дома
Летом увеличивается количество насекомых, заползающих из щелей или попадающих через открытые окна. Есть простые и легкие способы преодоления этого неудобства.
Издание Sante Plus предложило несколько решений, которые помогут забыть о вредителях в жилье. Их присутствие в вашем доме останется только плохим воспоминанием.
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Способ №1. Корица и средство для мытья посуды и полов
Оказывается, что жуков, мух, муравьев, пауков и тараканов в доме можно избавиться, если смешать эти два ингредиента. Как сделать эффективное средство:
- Сначала вскипятите в кастрюле ½ литра воды.
- В воду добавьте две палочки корицы, разрезанные пополам.
- Оставьте кипеть несколько минут, затем снимите смесь из огня и дайте ей постоять.
- С помощью воронки перелейте раствор в бутылку.
- Добавьте столовую ложку моющего средства и столовую ложку моющего средства.
- Затем выжмите половину лимона и добавьте полученный сок к смеси.
- Поместите смесь в бутылку с распылителем, затем опрыскивайте точки входа и места прохода насекомых.
У вас получится грозный инсектицид без химии. Сильный запах смеси заставит всех насекомых в вашем доме исчезнуть. Кроме того, ваш дом будет свеж и ароматен.
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Способ №2. Гвоздика
Гвоздика имеет сильный запах, не очень любящий насекомые. Все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть сильно зараженные участки гвоздичным маслом.
Способ №3. Кофейная гуща.
Насекомые не переносят запах кофейной гущи, поэтому это еще один действенный способ избавиться от насекомых. Следуйте нескольким советам:
- Слегка смочите кофейную гущу.
- Посыпьте ею точки входа этих паразитов. Готово! Вы больше никогда не увидите насекомых!
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