Король Чарльз III выбрал фирменное блюдо на свою коронацию: рецепт "королевского пирога"
Король Великобритании Карл III и его жена королева Камилла выбрали блюда, которые будут подавать остям во время коронации. Главным блюдом для торжеств по случаю коронации станет французский кош.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице королевской семьи. Отмечается: "коронационный киш готовится со шпинатом, бобами, творогом и эстрагоном".
"Большой ланч" запланирован на 7 мая. Жители королевства соберутся вместе и отметят торжественное событие, устроив гулянье. 8 мая станет дополнительным выходным днем в Великобритании. А еще на день коронации жителей королевства призовут закатать рукава и стать волонтерами в благотворительных проектах. Это будет день "Большой помощи", цель которого – объединить людей.
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Тем временем уже опубликован рецепт коронационного блюда. "Глубокий киш с хрустящим, легким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте горячим или холодным с зеленым салатом и отварным молодым картофелем - идеально подходит для большого обеда во время коронации!", — говорится в описании этого блюда.
Рецепт киша для празднования коронации короля Карла III
Ингредиенты для теста:
- 125 г муки
- Щепотка соли
- 25 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
- 25 г смальца
- 2 столовые ложки молока
- Или готовое песочное тесто весом 250 г
Для приготовления начинки:
- 125 мл молока
- 175 мл двойных сливок
- 2 средних яйца
- 1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона,
- соль и перец
- 100 г тертого сыра чеддер,
- 180 г вареного шпината, слегка нарезанного
- 60 г вареных бобов или сои
Как приготовить тесто?
- Просейте в миску муку и соль, добавьте жиры и разотрите смесь кончиками пальцев, пока не получите песчаную структуру, похожую на панировочные сухари.
- Понемногу добавляйте молоко, смешивая ингредиенты в тесто.
- Накройте и отдохните в холодильнике 30-45 минут.
- Слегка посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг, чуть больше верхней части формы и толщиной примерно 5 мм.
- Выстелите тесто в форму для запекания, следя, чтобы не было отверстий, иначе смесь может вытекать.
- Накройте крышкой и поставьте ее в холодильник еще на 30 минут.
- Разогрейте духовой шкаф до 190°C.
- Выстелите кондитерскую форму кондитерской бумагой, добавьте пекарскую фасоль и выпекайте в течение 15 минут.
- Уменьшите температуру духовки до 160°C.
Начинка:
- Взбейте вместе молоко, сливки, яйца, зелень и приправы.
- Посыпьте 1/2 тертого сыра на запеченное основание, сверху измельчите шпинат, фасоль и зелень, затем залейте жидкой смесью.
- Если нужно, осторожно перемешайте смесь, чтобы обеспечить равномерное распределение начинки, но соблюдайте осторожность, чтобы не повредить форму для теста.
- Посыпьте оставшимся сыром.
- Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут до лёгкого золотистого цвета.
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