Корова в Индии подружилась с королевской коброй (забавное видео)

Дружба между разными видами животных бывает более чем удивительной. Это доказало очередное видео, которое появилось в соцсетях – в Индии корова дружит с коброй.

Ставшие очень популярными кадры опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда в соцсети Twitter.

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"Трудно объяснить. Доверие, полученное из-за чистой любви", — подписал он это видео.

На этих кадрах можно увидеть, как корова встретила на своем пути королевскую кобру с раскрытым капюшоном. Оба животных начали друг друга рассматривать.

Вдруг корова наклоняет голову к кобре, нюхает ее и начинает облизывать. Кобра не убегает, а будто ластится о морду коровы.

Многие пользователи соцсети назвали это видео странным, некоторые не верят в достоверность кадров.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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