Косатки напали на большую белую акулу и съели ее печень: редкие кадры из Южной Африки попали на видео

Косатки одни из немногих животных, которые могут нападать на акул и даже на китов. В частности, белые акулы для них деликатес – косатки едят только их печень.

Недавно пару косаток, напавших на белку акулу, были сняты в Южной Африке близ Гансбай. Как сообщает издание Live Science со ссылкой на ранее опубликованное исследование ученых, они считаются серийными убийцами акул. Эта пара по меньшей мере пять лет убивала больших белых акул и ела их печень.

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Ключевым моментом было то, что косатки кроме печени не ели остальные части тела акулы. Ученые говорят, что они охотятся именно на печень из-за питательных и полезных веществ, содержащихся в ней. Возможно, они охотятся именно на печень акул через соединение сквален – в акул он находится именно в печени.

Исследователи сообщили, что два самца косаток (Orcinus orca), получившие псевдонимы Port и Starboard, напали уже по меньшей мере на восемь крупных белых акул вблизи южноафриканского побережья от 2017 года.

Новые кадры, снятые во время часовой охоты с помощью беспилотника и вертолета, показывают, что одна из косаток, получившая прозвище Starboard, помогла двум другим напасть на большую белую акулу, а затем съела несколько кусков ее печени.

Отмечается, что это видео – первый случай, когда косатка была замечена в действии во время нападения, ранее на побережье Гансбай ученые находили только изуродованные туши акул.

"Это поведение никогда раньше не было подробно засвидетельствовано, и, конечно, никогда из воздуха", — прокомментировала это видео ведущий автор исследования Элисон Таунер (старший научный сотрудник Академии морской динамики в Гансбай).

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На видео можно заметить, как одна из косаток медленно приближалась к большой белой с намерением убить, однако акула не отплывала, но только кружилась в воде. Затем подплыли еще две косатки и окружили акулу. Первая косатка набросилась на свою жертву и принялась кусать.

Напомним, жителям Австралии и туристам советуют держаться подальше от океана. Акулы начали массово охотиться на отдыхающих и серфингистов.

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