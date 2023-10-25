Кошачий наполнитель предотвращает запотевание окон автомобиля осенью: неожиданный лайфхак

Осенью водители сталкиваются с холодной погодой и ее влиянием на автомобили. Это включает в себя нежелательное запотевание окон.

Впрочем, существует недорогой метод, чтобы предотвратить запотевание в холодное время года. Понадобится наполнитель для кошачьего туалета, сообщает Express.co.uk.

Наполнитель для кошачьего туалета, особенно на основе глины, предназначен для поглощения влаги. Размещение в машине чулок, наполненных кошачьим туалетом, поможет поглотить избыток влаги в воздухе.

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Возьмите чулки или носки. Убедитесь, что у них нет отверстий, через которые кошачий туалет мог бы высыпаться.

Наполните чулок кошачьим туалетом. Вам не нужно его переполнять; используйте достаточное количество для достижения желаемого поглощения влаги.

Завяжите узел на открытом конце чулка, чтобы кошачий туалет оставался внутри. Поместите чулок в машину под сиденьем, на приборной панели или в другом месте, где она не будет мешать.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для автомобиля своими руками.

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