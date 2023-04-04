"Космические" яйца на Пасху: лайфхак с вином и каркаде
Чем только не красят яйца на Пасху украинцы – это и свекла, и капуста, и даже разномастные приправы. Если вы поклонник необычных рецептов, то вам может понравиться пасхальный лайфхак, как создать "космические" пасхальные яйца.
Красиво и необычно покрасить яйца с помощью белого вина, а если добавить в него листочки каркаде, то цвет пасхальных яиц превзойдет все ожидания. Вино нужно, чтобы яйца получили неравномерную структуру скорлупы и сверкали.
Итак, сырые яйца помойте, положите в котелок или толстостенную кастрюльку с широким дном, залейте их самым белым дешевым вином, всыпьте столовую ложку сахара и 5 столовых ложек каркаде.
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Поставьте смесь с яйцами на медленном огне, когда жидкость закипит, накройте крышкой и варите 15 минут. Выключите плиту и оставьте яйца в растворе на 3-4 часа – чем дольше они будут лежать в растворе, тем сильнее будет их цвет.
Еще один вариант окрашивания с белым вином
Подготовьте:
- 4 белых куриных яйца
- 700 мл белого вина
- 150 г сахара
- 1 пакетик желтого пищевого красителя
- 1 пакетик синего пищевого красителя
Для начала налейте 500 мл вина в сотейник и засыпьте туда 100 г сахара, добавьте в турку 200 мл вина и 50 г сахара.
В каждую емкость высыпьте по пакетику пищевого красителя и тщательно размешайте.
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В сотейнике осторожно опустите три яйца, а у турка одно. Поставьте емкости на плиту и доведите до кипения, варите 8 минут. Затем переложите яйца в миску и залейте вином, в котором они варились. Выбирайте такую миску, чтобы яйца были полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в вине на 10-12 часов.
Затем выложите яйца на бумажную салфетку и подождите, пока они полностью просохнут.
Если же вы не хотите, чтобы кухня наполнилась ароматом вина, то яйца можно сварить в обычной каркаде, тогда для этого добавьте в воду три столовых ложки уксуса, чтобы усилить цвет. После варки яиц в заварке (12-15 мин), их оставляют в растворе на всю ночь, а затем промывают проточной водой – при этом цвет будет меняться на более светлый и вы сами сможете регулировать его яркость.
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