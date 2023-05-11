Кожа будет сиять: рецепт маски для лица на основе муки

Муку можно применять не только в кулинарии, но и в косметологии. Маски из муки питают, подсушивают, отшелушивают и выравнивают тон.

Маска №1: очистка и матирование

Приготовление. Возьмите 2 ст. л. пшеничной муки, 0.5 ч. л. жидкого меда, 1 ч. л. молока. Смешайте.

Применение. Нанесите маску на чистую кожу лица избегая зоны вокруг глаз. Держите маску 15-20 минут. Умойтесь теплой водой.

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Маска №2: тонизирование и сияние

Приготовление. Возьмите муку и кефир или ряженку. Смешайте.

Применение. Нанесите маску на чистую кожу лица и шею, оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой.

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