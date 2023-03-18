Крайне опасно: какие вещи нельзя покупать на "секонде"

Что нельзя покупать на секонде – как стирать вещи после секонд-хенда

Секонд-хенды стали очень популярны из-за большого ассортимента и низких цен. Однако не все вещи там можно покупать.

Некоторая одежда может представлять серьезную угрозу. Об этом рассказала дерматологиня Екатерина Бакико в Instagram.

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Что нужно сделать с вещами из секонда после покупки

После покупки вещей на секонд-хенде нужно их постирать при температуре более 60 градусов и не менее 30 минут, затем тщательно очистите.

Дерматолог предупредила, что все партии секонд-хенда одежды, которые везут в Украину, обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами. Они могут раздражать кожу, поэтому нужно их очищать перед тем, как одевать.

Осторожно относитесь к детским игрушкам, внимательно осматривайте наличие трещин, обломков или деталей, из-за которых можно пораниться.

Что нельзя покупать из секонд-хенда

Дерматолог не рекомендует покупать автокресла и шлемы для детей, поскольку такие предметы могут быть опасными и поврежденными. Вы не знаете, что с ними было раньше.

Также не стоит покупать детские кроватки, а детские коляски нужно внимательно проверять. Убедитесь, что они безопасны и целые.

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По словам дерматолога, на секонде не стоит покупать косметику и кисти для макияжа. Поскольку в них могут содержаться микробы, бактерии и частицы прошлого владельца. Если косметика открыта, она могла испортиться.

Кроме того, категорично запрещено тестировать косметику в магазине общей косточкой. Так вы можете внести в свою кожу инфекцию.

Врач рекомендует не покупать нижнее белье, купальники и многоразовые подгузники для детей. А также лекарства, поскольку их могли хранить неправильно.

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