Красивые поздравления с Днем Рождения другу

Возьмите на вооружение наши поздравления с Днем Рождения другу в прозе своими словами на украинском языке для мужчин и женщин, чтобы красиво поздравить друга с ДР.

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Поздравление с Днем Рождения друга

Дорогой мой друг, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все складывается счастливо и наилучшим образом, чтобы везение всегда было на твоей стороне, и твоя целеустремленность помогла достичь высокой цели в жизни. Счастье огромного и искреннего, любви безоблачной и чистой, ясных дней и ярких ночей, звездного неба и приятных мелочей. Будь здоров и не унывай ни минуты. Пусть улыбка светится чаще, а для большей радости желаю денег больше и в огромных количествах.

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Дорогой наш друг, мы поздравляем тебя и в твой день рождения хотим пожелать ни разу не натолкнуться на обман или измену, всегда уметь избегать глупых ситуаций и неудач, постоянно добиваться высоких результатов в любой своей деятельности, всегда чувствовать себя уверенно и чувствовать себя вокруг подлинное счастье.

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Поздравляю не просто друга, а очень близкого и родного мне мужа, на чье крепкое плечо я всегда могу смело рассчитывать. Я очень благодарен судьбе, что она подарила мне такого замечательного человека и верного друга. Я желаю тебе огромного добра в жизни, чтобы тебе хватило здоровья и сил заработать, найти и добиться всех благ, которые сделают тебя счастливым. А самое главное, пусть в твоей жизни всегда будет присутствовать настоящая любовь, которая будет согревать душу и стимулировать дальнейшие шаги, навстречу своему счастью. C Днем рождения!

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Друг, я знаю тебя с самого детства и потому желаю тебе всегда быть таким же веселым, жизнерадостным и добрым мужчиной! Пусть все хорошее притягивается в твою жизнь! Желаю, чтобы в твоих глазах постоянно был виден счастливый блеск! Наполняй свой каждый день отличным настроением, новыми успехами и радостными событиями!

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Дорогой друг нашей семьи, мы поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья и настоящего счастья в жизни, а что для тебя счастья, что для тебя главное и самое важное всегда решай сам. Пусть также в твоей жизни будет удача, пусть в нужную минуту выручает наша дружба, пусть всегда в твоем сердце живет любовь. Всех благ, дорогой, и веселья души!

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Друг дорогой, с днюхой тебя! Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как кот в сметане, ничего и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу своим мечтам и быть на положительной волне жизни!

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Друг дорогой, поздравляю тебя с твоим днем! Пусть в тебе всегда сочетается истинный философ, всесторонний деятель, талантливый юморист, успешный спортсмен, мужчина-герой, человек-загадка и душа компании!

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Друг, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать, чтобы сегодняшний день принес тебе максимум позитива и как можно больше веселых моментов, о которых хотелось бы вспоминать позже. Желаю тебе оставаться таким же замечательным другом, а также никогда не терять тех, кто тебе дорог! С праздником!

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Друг, с днем рождения тебя! Желаю тебе быть и оставаться жгучим, дерзким, креативным, сексуальным, крутым перцем, у которого всегда все на мази. Желаю денег, а не деньжат, перспектив, а не каких-нибудь маленьких возможностей. Удачи, здоровья и мужицкого счастья!

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Поздравляю с днем рождения, друг мой! Желаю класть лимоны не в чай, а в швейцарские банки, желаю срывать не соседские сливы, а джек-поты в лотерее, желаю отстирать не носки, а весь негатив из своей жизни, желаю возбуждать не уголовные дела, а каждую понравившуюся тебе красоту. Респект тебе, друг, и кайфовой жизни!

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Я от всей души хочу поздравить тебя с твоим днем рождения! Пусть все мечты сбываются, а окружающие тебя будут благожелательными! Желаю, чтобы здоровье было крепким, а настроение всегда положительным! В доме твоем пусть всегда будет мир, уют, семейное счастье и любовь! Удачи во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива!

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С Днем рождения! Желаю впереди – счастливых лет, здоровья, радостей, побед! Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались! Пусть жизнь, как яркая мозаика, состоит из добра, радости и прекрасных событий! Пусть каждый новый день дарит тебе отличное настроение и вдохновляет на успехи по всем делам!

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В день рождения принято желать всего лучшего: удачи, здоровья, финансового благополучия. Но я хочу пожелать прежде всего, чтобы сбылось все то, о чем мечтаешь именно ты. Пусть Вселенная слышит тебя. Пусть в твоей душе всегда царит гармония, а окружающие люди поддерживают тебя во всех твоих начинаниях!

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Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю, чтобы жизнь была яркой и красочной, родные дарили радость, тепло и ласку, друзья окружали с искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и ценили. Пусть все, что кажется недостижимым, свершится, как можно скорее!

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С Днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливым, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбающейся!

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Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прилагаются! Счастья, радости и душевной гармонии, блестящих успехов, незабываемых впечатлений и удивительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

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Пусть сегодня все будет так, как ты мечтаешь – за окном будет прекрасная погода, а у тебя – отличное настроение! Пусть все то, что сегодня пожелают тебе твои гости обязательно сбудется, и твоя жизнь наполнится светом, счастьем и добротой! Пусть не умолкают поздравления, тосты, а в твою честь звучат самые лучшие слова! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а дома всегда живет счастье!

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Пусть этот день рождения откроет двери к новым свершениям и победам! Пусть успехи посещают каждый день на работе и дома! Настроения желаю всегда отличного – хоть пруд пруди и чтобы постоянно везло! Пусть здоровье будет всегда крепким, счастье – цепким, а все остальное – самое лучшее и о чем мечтается – пусть дарит судьба своей щедрой рукой! Всех благ и любви!

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Прекрасной женщине мое поздравление с днем ​​рождения от всего сердца! Оставайтесь всегда такой же приятной, молодой и обаятельной! Пусть Вас окружают верные подруги и друзья! В карьере желаю повышения и чтобы дела шли в гору, а в личной жизни – теплоту и любовь, чтобы все Ваши заветные мечты сбылись! Будьте счастливы!

Раньше мы писали о том, можно ли дарить желтые цветы женщинам и девушкам. Желтый цвет – противоречивый. С одной стороны, он символизирует солнце, тепло и радость. А с другой стороны, многие считают, что нельзя дарить желтые букеты: это предательство или разлука.

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