Красиві привітання з Днем Народження другу

Візьміть на озброєння наші вітання з Днем Народження другові у прозі своїми словами українською мовою для жінок та чоловіків, щоб красиво привітати друга з ДН.

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Вітання з Днем Народження друга

Дорогий мій друже, вітаю тебе з днем народження! Нехай все складається щасливо і найкращим чином, щоб везіння завжди було на твоєму боці, і твоя цілеспрямованість допомогла досягти високої мети в житті. Щастя величезного і щирого, любові безхмарної та чистої, ясних днів і яскравих ночей, зоряного неба і приємних дрібниць. Будь здоровим і не сумуй ні хвилини. Нехай посмішка світиться частіше, а для більшої радості бажаю грошенят більше та у величезних кількостях.

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Дорогий наш друже, ми вітаємо тебе та у твій день народження хочемо побажати ні разу не наштовхнутися на обман або зраду, завжди вміти уникати дурних ситуацій і невдач, постійно домагатися високих результатів в будь-якій своїй діяльності, завжди відчувати себе впевнено і відчувати навколо себе справжнє щастя.

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Вітаю не просто друга, а дуже близького і рідного мені чоловіка, на чиє міцне плече я завжди можу сміливо розраховувати. Я дуже вдячний долі, що вона подарувала мені таку чудову людину і вірного друга. Я бажаю тобі величезного добра в житті, щоб тобі вистачило здоров'я і сил заробити, знайти та домогтися всіх тих благ, які зроблять тебе щасливим. А найголовніше, нехай у твоєму житті завжди буде присутня справжня любов, яка буде зігрівати душу і стимулювати на подальші кроки, назустріч до свого щастя. З Днем народження!

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Друже, я знаю тебе з самого дитинства і тому бажаю тобі завжди бути таким же веселим, життєрадісним і добрим чоловіком! Нехай все хороше притягується у твоє життя! Бажаю, щоб у твоїх очах постійно було видно щасливий блиск! Наповнюй свій кожен день відмінним настроєм, новими успіхами та радісними подіями!

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Дорогий друже нашої сім'ї, ми вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі міцного здоров'я і справжнього щастя в житті, а що для тебе щастя, що для тебе головне і найважливіше завжди вирішуй сам. Нехай також у твоєму житті буде присутня удача, нехай в потрібну хвилину виручає наша дружба, нехай завжди у твоєму серці живе любов. Всіх благ, дорогий, і веселощів душі!

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Друже дорогий, с днюхою тебе! Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як кіт у сметані, нічого і ніколи не потребувати, відриватися по повній, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя!

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Друже дорогий, вітаю тебе з твоїм днем! Нехай в тобі завжди поєднується істинний філософ, всебічний діяч, талановитий гуморист, успішний спортсмен, чоловік-герой, людина-загадка і душа компанії!

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Друже, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати, щоб сьогоднішній день приніс тобі максимум позитиву і якомога більше веселих моментів, про які хотілося б згадувати пізніше. Бажаю тобі залишатися таким же чудовим другом, а також ніколи не втрачати тих, хто тобі дорогий! Зі святом!

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Друже, з днем народження тебе! Бажаю тобі бути та залишатися пекучим, зухвалим, креативним, сексуальним, крутим перцем, у якого завжди все на мазі. Бажаю грошей, а не грошенят, перспектив, а не якихось маленьких можливостей. Удачі, здоров'я і мужицького щастя!

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Вітаю з днем народження, друже мій! Бажаю класти лимони не в чай, а у швейцарські банки, бажаю зривати не сусідські сливи, а джек-поти в лотереї, бажаю відіпрати не шкарпетки, а весь негатив зі свого життя, бажаю збуджувати не кримінальні справи, а кожну вподобану тобою красуню. Респект тобі, друже, і кайфового життя!

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Я від щирого серця хочу привітати тебе з твоїм днем народження! Нехай всі мрії збуваються, а люди, які тебе оточують, будуть доброзичливими! Бажаю, щоб здоров'я було міцним, а настрій завжди позитивним! В домі твоєму нехай завжди буде мир, затишок, сімейне щастя і любов! Успіхів у всіх починаннях, багато радості, сміху і позитиву!

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З Днем народження! Бажаю попереду - щасливих років, здоров'я, радощів, перемог! Бажаю, щоб всі мрії і бажання збувалися! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається з добра, радості й найпрекрасніших подій! Нехай кожен новий день дарує тобі відмінний настрій і надихає на успіхи у всіх справах!

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У день народження прийнято бажати всього найкращого: удачі, здоров'я, фінансового благополуччя. Але я хочу побажати, перш за все, щоб збулося все те, про що мрієш саме ти. Нехай Всесвіт чує тебе. Нехай в твоїй душі завжди панує гармонія, а навколишні люди підтримують тебе у всіх твоїх починаннях!

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Вітаю з днем ​​народження! Бажаю, щоб життя було яскравим і барвистим, рідні дарували радість, тепло і ласку, друзі оточували зі щирим розумінням і підтримкою, колеги поважали і цінували. Нехай все, що здається недосяжним, здійсниться, як можна швидше!

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З днем народження! Нехай в твоєму домі завжди панують спокій, затишок і гармонія. Бажаю бути щасливою, радіти життю, дивуватися, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати вірних, надійних друзів і, головне, любити і бути коханою. Залишайся завжди такою ж молодою, світлою, доброю, веселою і усміхненою!

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Вітаю з днем ​​народження! Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються, цілі досягаються, здоров'я поліпшується і гроші додаються! Щастя, радості і душевної гармонії, блискучих успіхів, незабутніх вражень і запаморочливих успіхів, справжнього кохання, вірних друзів та яскравої веселки емоцій!

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Нехай сьогодні все буде так, як ти мрієш - за вікном буде прекрасна погода, а у тебе - чудовий настрій! Нехай все те, що сьогодні побажають тобі твої гості обов'язково збудеться, і твоє життя наповниться світлом, щастям і добротою! Нехай не змовкають поздоровлення, тости, а у твою честь звучать найкращі слова! Нехай в житті буде багато усмішок, сонячного світла, тепла і радості, а в будинку завжди живе щастя!

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Нехай цей день народження відкриє двері до нових звершень і перемог! Нехай успіхи відвідують кожен день на роботі і вдома! Настрою бажаю завжди відмінного - хоч греблю гати і щоб постійно щастило! Нехай здоров'я буде завжди міцним, щастя - чіпким, а все інше - найкраще і про що мріється - нехай дарує доля своєю щедрою рукою! Всіх благ і любові!

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Прекрасній жінці моє привітання з днем народження від щирого серця! Залишайтеся завжди такою ж приємною, молодою і чарівною! Нехай Вас оточують вірні подруги і друзі! У кар'єрі бажаю підвищення і щоб справи йшли в гору, а в особистому житті - теплоту і любов, щоб всі Ваші заповітні мрії збулися! Будьте щасливі!

Раніше ми писали про те, чи можна дарувати жовті квіти жінкам та дівчатам. Жовтий колір – суперечливий. З одного боку, він символізує сонце, тепло та радість. А з іншого боку, багато хто вважає, що не можна дарувати жовті букети: це до зради чи розлуки.

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