Кремль, вероятно, самостоятельно организовал атаку дронами - ISW

Институт изучения войны (ISW) сделал свои выводы об атаке Кремля дронами 3 мая и утверждает, что теракт, вероятно, был спланирован российскими властями.

Россия обвинила Украину в нанесении ударом БПЛА по Кремлю 3 мая. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как дрон взрывается вблизи флагштока на вершине здания в Москве, одновременно с этим на видео видны двое неизвестных, которые поднимаются на купол здания.

В Кремле обвинили Украину в организации "спланированного теракта" с целью убийства президента России Владимира Путина и уточнили, что Путина не было в Кремле во время нападения, поэтому он не пострадал. Украинские официальные лица, включая президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнули, что Украина к атаке не причастна.

По мнению ISW, это спланированная акция, с помощью которой власти РФ хотят достичь нескольких целей:

– показать внутренней российской аудитории, что война может перекинуться на территорию РФ, поэтому относиться к ней следует серьезно;

– расширить масштабы мобилизации;

Кроме того, есть явные признаки спланированности теракта самим Кремлем:

– Российские власти недавно приняли меры для усиления возможностей внутренней противовоздушной обороны России, в том числе в пределах самой Москвы, поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько степеней защиты от атак с воздуха и взорваться или быть сбитыми прямо над Кремлем, одновременно обеспечив впечатляющие снимки.

– Геолокационные изображения за январь 2023 года показывают, что российские власти разместили системы противовоздушной обороны "Панцирь" под Москвой для создания кругов ПВО вокруг города.

– Немедленная, согласованная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны для определенных политических последствий.

– Кремль получил возможность обвинить Украину в проведении теракта, а российские СМИ быстро подхватили этот посыл. Если бы атака беспилотников действительно была спланирована Украиной, реакция была бы не столь согласована. Скорее всего, официальный ответ России был бы гораздо более неорганизованным.

– Россия устроила этот теракт в канун Дня Победы 9 мая, с целью представления войны своей внутренней аудитории как части их жизни. Российские власти хотели показать, что война касается каждого россиянина.

– Вероятно, Кремль планирует отмену или ограничение праздничных мероприятий на День Победы и "атака беспилотниками" – отличный повод для этого. Это усилило бы ненависть россиян к Украине, которая, по утверждению Кремля, препятствует чествованию РФ важных исторических событий.

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– Атака дронами дала возможность некоторым российским блоггерам начать призывать Россию к эскалации в войне, хотя у нее нет на это ресурсов. В частности, Игорь Гиркин раскритиковал Кремль за то, что Украине разрешили пересечь "красные линии" и призвал ответить, предложив совершить нападение на президента Украины Владимира Зеленского. Другие известные блоггеры наоборот призвали к осторожному ответу, объясняя это тем, что теракт не влияет на оперативную или стратегическую ситуацию во время войны, эти нарративы могут подтвердить усиленные меры мобилизации, а не эскалацию.

Кроме того, возможно, Кремль планирует провести другие операции под фальшивым флагом для увеличения внутренней поддержки войны. Центр украинского сопротивления сообщил, что российские силы в Брянской и Курской областях получили украинскую форму для проведения операции под фальшивым флагом в приграничных районах. Российские блоггеры начали распространять фейк насчет подготовки украинских войск к провокации против Приднестровья и попытке войти в Приднестровье в период с 9 по 15 мая. 3 мая Евгений Пригожин безосновательно заявил, что украинское контрнаступление уже началось, вероятно, с целью усиления военной поддержки Россией наступления Вагнера на Бахмут.

Напомним, в Кремле раздались два взрыва.

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