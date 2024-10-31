Кто будет в первую очередь подлежать мобилизации в ноябре-2024

В связи с продолжающейся российской агрессией в Украине продлено действие военного положения и общей мобилизации до 7 февраля 2025 года. Это означает продление призыва граждан на военную службу.

Основной контингент для мобилизации в ноябре 2024 года составляют граждане от 25 до 50 лет, которые могут получить мобилизационные распоряжения (боевые повестки). Особое внимание уделяется военнообязанным мужчинам, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными к службе, независимо от наличия боевого опыта. Об этом пишет "Новости.live".

Отдельную категорию составляют мужчины в возрасте до 60 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения". Они должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Также возможна мобилизация лиц старше 50 лет, обладающих дефицитными военными специальностями.

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Украинская армия открыта и добровольцам. Подписать контракт могут призывники от 18 до 25 лет без опыта срочной службы, пригодные по состоянию здоровья женщины, лица с инвалидностью (по соответствующему заключению ВЛК), граждане с правом на отсрочку от мобилизации, а также иностранцы, желающие защищать Украину.

Военное руководство отмечает необходимость не только в боевых подразделениях, но и в специалистах разных специальностей. В частности, армия нуждается в водителях, сварщиках, специалистах по связи, IT-специалистах, поварах, медицинских работниках, делопроизводителях и бухгалтерах. Это подчеркивает важность привлечения профессионалов разных отраслей для обеспечения эффективного функционирования Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы уже писали, какие болезни освобождают от призыва.

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