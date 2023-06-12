Кто имеет право на получение государственной социальной помощи вместо пенсии

Украинским гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа после достижения пенсионного возраста, не предоставляется право на получение пенсии. Однако они могут рассчитывать на социальную помощь.

Согласно законодательству, с 1 января 2023 граждане Украины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, если они имеют по крайней мере 30 лет страхового стажа. Те, кто не отвечает этому критерию, могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет, если у них есть не менее 20-летнего стажа.

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После достижения 65 лет граждане имеют право на получение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа в зависимости от года:

в 2023 году – от 15 до 20 лет;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Заметим, что каждым следующим годом стаж, необходимый для ухода на пенсию в возрасте 60 лет, будет увеличиваться и к 2028 году составит 35 лет.

В случае, если у гражданина меньше 15 лет страхового стажа, он в возрасте 65 лет может рассчитывать на получение государственной социальной помощи, которая фактически является альтернативой пенсии для этих лиц.

Размер социальной помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека в течение предыдущих шести месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны) .

Социальная пенсия по возрасту без учета стажа перечисляется каждые 6 месяцев, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Для получения социальной помощи необходимо обратиться с соответствующим заявлением в орган социальной защиты населения и предоставить следующие документы: паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков; справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже; декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 календарных месяцев, которая составляется на основании справок о доходах каждого члена семьи; копию решения о назначении опекуна для лиц, признанных недееспособными.

Не все граждане, которым не хватает стажа для получения пенсии, могут рассчитывать на социальную помощь. Помощь не предоставляется, если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 093 гривны), или если лицо получает пенсию или другое пособие, работает или получает доход от другой деятельности.

Кроме того, существуют другие ограничения, например, приобретение или оплата услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение года перед обращением за помощью, наличие дополнительных источников средств к существованию или наличие более одного жилья или транспортного средства. Указанные ограничения могут не применяться, если у семьи есть лицо с инвалидностью, но будет проведено обследование материально-бытовых условий перед назначением помощи.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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