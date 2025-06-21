Кто имеет право оформлять льготу на оплату коммуналки и как это сделать
Отдельные категории граждан Украины имеют право на скидку или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление.
Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. В Украине более 1,5 миллионов человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законодательство гарантирует им частичную или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных норм.
Льготы могут касаться следующих услуг:
- снабжение холодной и горячей водой;
- газоснабжение;
- электроэнергии;
- отопление;
- вывоз мусора;
- квартплаты и т.д.
Форма льгот может быть разной:
- скидка в размере 25%, 50% или даже 100%;
- распространение не только на льготника, но и на членов его семьи;
- с учетом совокупного дохода или без него.
Размер и вид льготы зависят от статуса личности и материального положения семьи.
Какие услуги охватывают льготы
Льготы могут предоставляться на оплату:
- жилищных услуг (управление многоквартирным домом);
- коммунальные услуги;
- абонентского обслуживания для потребителей индивидуальных договоров;
- расходов в домах из ОСМД или ЖСК;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
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Кто имеет право на льготы
Право на скидки по оплате ЖКУ имеют следующие категории граждан:
- участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
- многодетные семьи;
- семьи погибших военнослужащих;
- пенсионеры, работавшие в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры;
- граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Если в одном домохозяйстве проживает несколько льготников, льготу назначают одному из них - имеющему больший процент скидки.
Как оформить льготу
Подать заявление на назначение льгот можно следующими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- почтой;
- через мобильное приложение или электронный кабинет на портале ПФУ.
Также документы принимают:
- представители органов местных властей (сельского, поселкового, городского совета или военной администрации);
- работники центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в соответствующие органы в течение трех рабочих дней.
Перед обращением обязательно нужно быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.
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