Кто из пенсионеров получит надбавку к выплатам в июне

В Украине с 1 июня ряд пенсионеров получат повышенные выплаты. Речь идет о тех пенсионерах, которые продолжили работу после выхода на пенсию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В частности, таким гражданам придет надбавка за перерасчет, проведенный в апреле.

Статистика о новом стаже поступает со значительным опозданием, поэтому только с июня Пенсионный фонд произвел перерасчет. Прибавка придет сразу через три месяца.

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Для каждого украинца размер увеличения будет индивидуальным. Чем больше была зарплата, тем выше будет доплата к пенсии.

Как отмечают в Минсоце, для кого увеличение может быть в 100 грн, а кто может рассчитывать на более существенную доплату. Перерасчет работающим пенсионерам по закону происходит раз в два года

Всего в Украине на пенсии работают около 500 тысяч украинцев. Но далеко не все они смогут получить прибавку.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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