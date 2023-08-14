Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Кто из пенсионеров может получить надбавку 800 грн

В Украине существуют специальные надбавки к пенсиям для некоторых категорий пенсионеров, направленные на обеспечение ухода и поддержки.

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В издании NV рассмотрели, кто имеет право на такие доплаты и как получить. Эти дополнительные выплаты по уходу относятся к следующим группам пенсионеров:

Пенсионеры в возрасте от 80 лет, не имеющие возможности надлежащим образом ухаживать за собой и не имеющие трудоспособных родственников. Граждане, нуждающиеся в особом уходе из-за своего состояния здоровья. Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в уязвимом положении и нуждающиеся в поддержке.

Важной предпосылкой для получения этих пособий является факт получения пенсии по возрасту в Украине. Размер доплаты составляет 40% от размера прожиточного минимума, что составляет 837 гривен.

Важный аспект: с изменением размера прожиточного минимума может изменяться и сумма этих дополнительных выплат.

Процедура оформления помощи включает следующие шаги:

Подготовка документов: Соберите необходимый пакет документов, включая заявление, паспорт, идентификационный номер, выписку из Пенсионного фонда относительно отсутствия других доплат и заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), что свидетельствует о необходимости постоянного постороннего ухода. Обращение за помощью: Обратитесь в управление социальной защиты населения по месту регистрации или проживания для подачи заявления и необходимых документов.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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