Кто из украинцев может получить льготу на коммуналку до 50%

Кто из украинцев может получить скидку на оплату коммунальных услуг до 50%

Пенсионный фонд Украины разъяснил детали получения 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан.

В частности, эта льгота касается многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей, семей опекунов и родственников лиц службы гражданской защиты, погибших или умерших во время исполнения служебных обязанностей, а также семей, где есть дети с инвалидностью, пишут в ПФУ.

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Скидка 50% предоставляется на оплату жилья в пределах норм, определенных законом, а также на пользование жилищно-коммунальными услугами и ценой сжиженного баллонного газа для бытовых нужд. В фонде разъяснили порядок учета доходов при получении льгот, включая пенсии, заработную плату, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности и другие источники.

Также отмечается, что семьи с приемными детьми могут получать льготы, если среднемесячный доход семьи на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Для получения льготы граждане должны обратиться в соответствующие административные службы с необходимыми документами. Это может быть территориальный орган ПФУ, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и Центры предоставления админуслуг.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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