Кто из украинцев может получить пособие по трудоустройству, психологическую и юридическую поддержку по программе Find Refuge

Министерство реинтеграции Украины сообщило о введении новой платформы поддержки внутренне перемещенных лиц, предназначенной для оказания помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.

Согласно информации, обнародованной Министерством реинтеграции, создана совместная IT-инициатива с Британией, которая называется Find Refuge. Целью этой цели является предоставление помощи внутренне перемещенным лицам и ищущим убежища. Хотя акцент делается на помощи украинцам, которые стали жертвами агрессии России, в будущем планируется расширение спектра услуг для всех, кто нуждается в помощи.

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На платформе по ссылке можно получить следующую помощь:

Трудоустройство;

Психологическая помощь;

Регистрация и легализация;

Юридические вопросы;

Здоровье и медицина;

Жилищные советы;

Уход за детьми или пожилыми людьми;

Советы по образованию.

Отмечается, что главной задачей проекта является оказание помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ, в частности, помощь переселенцам и оставшимся в Украине в своих родных городах и ставшим жертвой войны.

Особенностью платформы Find Refuge является возможность бесплатного получения помощи, причем оказание поддержки осуществляется специалистами, имеющими компетенцию в соответствующих категориях. Команда платформы обращается к волонтеру, специализирующемуся в соответствующей отрасли, для оказания помощи заявителю.

Свернуть помощь на платформе Find Refuge могут как частные лица, так и волонтерские организации. Важно отметить, что личная информация пользователей не передается государственным органам или международным организациям.

Узнать больше об этом виде помощи можно по этой ссылке. Предлагаем также узнать, как получить деньги от организации Красного Креста.

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