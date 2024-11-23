Кто кроме нотариуса имеет право удостоверить копии документов для ТЦК

При подаче документов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждане должны предоставлять копии документов, которые должны быть должным образом удостоверены. Законодательство Украины предусматривает несколько способов удостоверения копий. Предприятия, учреждения и организации имеют право свидетельствовать о копиях документов, которые они сами выдали, если эти документы касаются прав и законных интересов граждан.

Такие копии должны быть подтверждены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью учреждения. Об этом пишет Новости.LIVE.

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Адвокаты также имеют право удостоверять верность копий документов по сопровождаемым им делам. Если документ нуждается в нотариальном удостоверении или в населенном пункте нет соответствующего учреждения, необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус обязательно устанавливает личность гражданина, используя различные документы, такие как паспорт, служебное удостоверение или водительское удостоверение.

Относительно самостоятельного заверения копий законодательство не устанавливает четких ограничений. Рекомендуется проставлять на копиях отметку "Согласно оригиналу", личную подпись, инициалы, фамилию и дату удостоверения. Однако важно предварительно уточнить в конкретном центре комплектования и социальной поддержки, будут ли они принимать такие самозаверенные копии, поскольку требования могут отличаться.

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