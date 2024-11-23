Хто крім нотаріуса має право засвідчити копії документів для ТЦК

При поданні документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадяни повинні надавати копії документів, які мають бути належним чином засвідчені. Законодавство України передбачає кілька способів засвідчення копій. Підприємства, установи та організації мають право засвідчувати копії документів, які вони самі видали, якщо ці документи стосуються прав та законних інтересів громадян.

Такі копії мають бути підтверджені підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою установи. Про це пише Новини.LIVE.

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Адвокати також мають право засвідчувати вірність копій документів у справах, які вони супроводжують. Якщо документ потребує нотаріального засвідчення або у населеному пункті немає відповідної установи, необхідно звернутися до нотаріуса. Нотаріус обов'язково встановлює особу громадянина, використовуючи різні документи, такі як паспорт, службове посвідчення або посвідчення водія.

Щодо самостійного засвідчення копій, законодавство не встановлює чітких обмежень. Рекомендується проставляти на копіях відмітку "Згідно з оригіналом", особистий підпис, ініціали, прізвище та дату засвідчення. Однак важливо попередньо уточнити в конкретному центрі комплектування та соціальної підтримки, чи прийматимуть вони такі самозасвідчені копії, оскільки вимоги можуть різнитися.

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