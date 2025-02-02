Кто может потерять отсрочку с 1 марта: основные изменения в бронировании-2025

Критерии бронирования от мобилизации решили пересмотреть из-за многочисленных злоупотреблений предприятиями.

С 1 марта в Украине начнут действовать новые правила бронирования и компаниям следует позаботиться о перебронировании своих работников до 28 февраля. Эта возможность у них есть еще с декабря.

Как сообщил член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии " Телеграфу ", пересмотр критериев стал необходимым из-за выявленных махинации. После 28 февраля предприятия либо проведут перебронирование, либо их работники лишатся отсрочки.

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По старой системе компании получали статус критических, после чего резко увеличивали количество сотрудников или снижали зарплаты до минимального уровня. Хотя таких случаев было немного, они все же имели место.

Точное количество работников, которые могут потерять право на отсрочку, трудно оценить. Однако, по словам Кисилевского, значительных изменений в списке критических предприятий не стоит ожидать. Некоторые компании могут потерять этот статус из-за несоответствия новым требованиям, в то время как другие, напротив, могут выйти из тени и официально забронировать своих сотрудников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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