Хто може втратити відстрочку з 1 березня: основні зміни у бронюванні-2025

Критерії бронювання від мобілізації вирішили переглянути через численні зловживання з боку підприємств.

З 1 березня в Україні почнуть діяти нові правила бронювання, і компаніям слід подбати про перебронювання своїх працівників до 28 лютого. Ця можливість у них є ще з грудня.

Як повідомив член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в коментарі "Телеграфу", перегляд критеріїв став необхідним через виявлені махінації. Після 28 лютого підприємства або проведуть перебронювання, або їхні працівники втратять відстрочку.

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За старою системою компанії отримували статус критичних, після чого різко збільшували кількість співробітників або знижували зарплати до мінімального рівня. Хоча таких випадків було небагато, вони все ж мали місце.

Точну кількість працівників, які можуть втратити право на відстрочку, наразі важко оцінити. Проте, за словами Кисилевського, значних змін у списку критичних підприємств очікувати не варто. Деякі компанії можуть втратити цей статус через невідповідність новим вимогам, тоді як інші, навпаки, можуть вийти з тіні та офіційно забронювати своїх співробітників.

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