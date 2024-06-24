Кто не получит отсрочку от мобилизации в июле

Некоторые категории украинцев потеряли право на отсрочку после вступления в силу нового закона о мобилизации. Речь идет об определенных студентах.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина". Она отметила, что отсрочку могут получить только студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме. Также обязательно, чтобы лицо получало выше предыдущего уровня образования.

Так второе или третье высшее образование и заочная форма обучения не дает право на получение отсрочки от призыва в ВСУ.

Более того, отсрочку потеряли мужчины в возрасте от 25 до 27 лет, которые не проходили срочную службу.

"Также многодетные родители потеряют отсрочку, если имеют задолженность по алименту х : ТЦК получат доступ к реестру должников. Утратят право на отсрочку те, кто осуществляет уход за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности. Оставили право на отсрочку, если мужчина ухаживает за своими родными родителями с инвалидностью", – сказала Екатерина Анищенко.

По ее словам, также изменились условия предоставления отсрочки родственникам погибших при защите Украины в войне. Так, убрали пункт по отсрочке неполнородного брата погибшего воина. Но это право сохраняется, если речь идет о родном брате.

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Кто может получить отсрочку

Отсрочку от призыва могут получить:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение военно-врачебной комиссии;

лица, находившиеся в плену;

родители трех и более детей младше 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и родители-одиночки;

ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Кроме этого, это касается определенных силовиков и госслужащих – судьи, нардепы, председатели и другие члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный ВР по правам человека работники органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, Госпогранслужбы, аппарата МВД и экспертов учреждений экспертной службы МВД.

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