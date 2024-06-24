Хто не отримає відстрочку від мобілізації в липні

Деякі категорії українців втратили право на відстрочку після набуття чинності нового закону про мобілізацію. Йдеться про певних студентів.

Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "РБК-Україна". Вона зауважила, що відстрочку можуть отримати лише ті студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі. Також обовʼязково, аби особа отримувала вищий за попередній рівень освіти.

Так друга чи третя вищі освіти, та заочна форма навчання не надає право на отримання відстрочки від призову в ЗСУ.

Ба більше, відстрочку втратили чоловіки віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

"Також багатодітні батьки втратять відстрочку, якщо мають заборгованість по аліментах: ТЦК отримають доступ до реєстру боржників. Втратять право на відстрочку ті, хто здійснює догляд за батьками дружини з 1 або 2 групами інвалідності. Залишили право на відстрочку, якщо чоловік доглядає за своїми рідними батьками з інвалідністю", – сказала Катерина Аніщенко.

За її словами, також змінилися умови надання відстрочки родичам загиблих під час захисту України у війні. Так, прибрали пункт щодо відстрочки неповнорідного брата загиблого воїна. Але це право зберігається, якщо йдеться про рідного брата.

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Хто може отримати відстрочку

Відстрочку від призову можуть отримати:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від військово-лікарської комісії;

особи, які були у полоні;

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одиначки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Крім цього, це стосується певних силовиків та держслужбовців – судді, нардепи, голови та інші члени Рахункової палати, дипломатичні службовці, уповноважений ВР з прав людини працівники органів військового управління, військових частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, Держприкордонслужби, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС.

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