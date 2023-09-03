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Кто такой Рустем Умеров, который может стать новым министром обороны вместо Резникова

Анастасия Крыщук

Кто такой Рустем Умеров, который может стать новым министром обороны вместо Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Также он назвал потенциальную кандидатуру на этот пост.

По словам президента, новым главой ведомства станет Рустем Умеров. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", – отметил глава государства.

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Президент добавил, что Верховная рада должна поддержать кандидатуру Умерова, являющегося председателем Фонда государственного имущества, а до этого был народным депутатом.

"Верховный совет Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – указал Зеленский.

Биография Рустема Умерова

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). Этнический крымский татарин и мусульманин. Умеров женат и воспитывает троих детей.

Он получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.

В 2012 году Умеров стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. В этом же году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10-м округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

В сентябре 2019 года Умерова избрали народным депутатом от фракции "Голос". В августе 2021 года указом президента награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. С декабря 2020 Умеров является сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа".

10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания Vector avia продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысячи долларов стали 4900 "зимними ветрозащитными" куртками за 421 тысячу долларов, а каждая куртка стала стоить 86 долларов вместо 29 долларов.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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Политика