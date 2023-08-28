'Это неправда, и я хочу это вам здесь доказать': Резников прокомментировал скандал с зимними куртками для ВСУ и взвесил одежду (видео)

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по закупке зимней формы для ВСУ. По его словам, Минобороны закупило зимние куртки, а не летние.

Также он заявил, что цен по 30 долларов за турецкую куртку осенью 2022 года не было. Об этом Резников сказал на пресс-конференции.

"Это не правда. И я вам хочу здесь это доказать. Как минимум, отличается зимняя форма от летней – вы можете посмотреть", – сказал министр.

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Он взвесил форму при журналистах, чтобы доказать свои слова. Резников добавил, что минувшей осенью и зимой были оформлены поставки 180 тысяч единиц одежды, из них 45 тысяч на складах, а 135 тысяч – военнослужащих ВСУ.

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"Если бы летняя форма была одета зимой, мы бы об этом уже услышали, 135 тысяч душ уже об этом сказали бы", – отметил Резников.

Он попросил всех относиться к информации более критично и ответственно, не вводить "в заблуждение" общество и партнеров Украины.

10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания Vector avia продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысячи долларов стали 4900 "зимними ветрозащитными" куртками за 421 тысячу долларов, а каждая куртка стала стоить 86 долларов вместо 29 долларов.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

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