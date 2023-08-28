'Це неправда, і я хочу це вам тут довести': Резніков прокоментував скандал з зимовими куртками для ЗСУ і зважив одяг (відео)

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо закупівлі зимової форми для ЗСУ. За його словами, Міноборони закупило зимові куртки, а не літні.

Також він заявив, що цін по 30 доларів за турецьку куртку восени 2022 року не було. Про це Резніков сказав на пресконференції.

"Це не правда. І я вам хочу тут це довести. Як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої – ви можете подивитися", – сказав міністр.

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Він зважив форму при журналістах, щоб довести свої слова. Резніков додав, що минулої осені та зими було оформлено постачання 180 тисяч одиниць одягу, з них 45 тисяч на складах, а 135 тисяч – у військовослужбовців ЗСУ.

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"Якби літня форма була вдягнена взимку, ми б про це уже почули, 135 тисяч душ уже про це сказали б", – зазначив Резніков.

Він попросив усіх ставитися до інформації більш критично й відповідально, не вводити "в оману" суспільство й партнерів України.

Додамо, 10 серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про те, що у 2022 році турецька компанія Vector avia продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 "камуфляжних" курток вартістю 142 тисяч доларів стали 4900 "зимовими вітрозахисними" куртками за 421 тисячу доларів, а кожна куртка стала коштувати 86 доларів замість 29 доларів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

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