Кто в Украине может не платить за коммуналку: перечень категорий

Если жилье украинцев находится на временно оккупированной территории, вопрос начисления долгов за коммунальные услуги может быть достаточно непростым. Все зависит от многих факторов, поэтому не во всех случаях граждане обязаны оплачивать коммунальные счета.

К примеру, следует учитывать факт поставки коммунальных услуг. Об этом отметила руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль в комментарии для "24 Канала".

Дело в том, что на временно оккупированных территориях могут действовать ограничения или даже полное отключение коммунальных услуг. Это может быть вызвано разрушением инфраструктуры или отсутствием контроля со стороны украинской власти. Соответственно, у жителей просто не будет возможности оплачивать эти услуги.

Важным фактором является и правовой аспект. Даже при отсутствии фактической поставки коммунальных услуг долг может продолжать накапливаться в соответствии с общими правилами.

Однако на временно оккупированных территориях украинское законодательство не действует в полном объеме, что усложняет процесс начисления задолженности за коммунальные услуги.

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Кроме того, если территория находится под контролем оккупационных властей, там может действовать другая система оплаты коммунальных услуг. Это опять же делает вопрос начисления долгов юридически сложным.

К тому же в Украине предусмотрены механизмы защиты прав граждан, проживающих в условиях оккупации. В рамках этих норм государство может предложить различные способы решения проблемы неуплаты за коммунальные услуги:

предоставление льгот;

предоставление отсрочки;

реструктуризация долгов

Если на временно оккупированных территориях коммунальные услуги не предоставляются, начисление задолженности может быть остановлено или вообще не осуществляться. Однако это зависит от конкретной ситуации и состояния инфраструктуры.

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Как не платить коммуналку за жилье на ТОТ

Адвокат АФ "Пакс" Станислав Лифлянчик отметил, что если недвижимость находится на оккупированной территории, начисление задолженности за коммунальные услуги может не осуществляться. Более того, поставка самих услуг также может быть прекращена.

По словам адвоката, если предприятие, обеспечивающее коммунальные услуги, продолжит свою деятельность на временно оккупированной территории, это может быть квалифицировано как уголовное преступление.

Стоит заметить, что граждане Украины, которые владеют жильем на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий и поэтому не проживают там, должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий их отсутствие по месту регистрации.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие обстоятельства освобождают от оплаты за отопление в Украине.

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