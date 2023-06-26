Кто в Украине может платить за электричество вдвое меньше

С начала июня в Украине вступил в силу новый тариф на электроэнергию, который составляет 2,64 гривны за 1 киловатт. Это привело к почти 80%-ному росту стоимости электроэнергии, а также отмене разбивки по количеству потребленных киловатт.

Теперь для потребителей, потребляющих 100 или 1000 киловатт в месяц, стоимость тарифа остается неизменной. Раньше цены были следующими: до 250 киловатт в месяц стоили 1,44 грн, а более 250 киловатт – 1,68 грн. Первые счета с увеличенными суммами украинцы получат в июле.

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Однако потребители имеют возможность воспользоваться пониженной ценой и платить 1,32 гривны вместо 2,64 грн. Это касается ночного тарифа, действующего с 23:00 до 07:00, пишет РБК-Украина.

Например, если обычный счетчик показывает потребление 400 киловатт-часов в месяц, то счет будет чуть больше 1050 гривен. Однако двухзонный счетчик позволяет сэкономить значительную сумму, особенно если наиболее энергоемкие устройства использовать ночью. Таким образом, ночью можно включать бойлер, хлебопечку, стиральную машину, посудомоечную машину и кондиционер.

Особенно выгоден ночной тариф для домов с электрическим отоплением. В среднем одно такое домохозяйство потребляет до 1000 киловатт-часов в месяц.

Двухзонный счетчик можно приобрести самостоятельно или у оператора сетей. В среднем она стоит от 1500 до 3000 гривен. Возврат инвестиций обычно занимает около года, но это также зависит от объема потребления электроэнергии.

Для получения двухзонного тарифа нужно заключить контракт с поставщиком электроэнергии. Для этого следует подать заявление в облэнерго, получить новый договор и счет, уплатить установку счетчика и в течение 14 дней его заменят.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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