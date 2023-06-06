Кулеба заявил, что подрыв Каховской ГЭС вызвал крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) как ужасное военное преступление, повлекшее крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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"россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, пожалуй, величайшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия, и положила под угрозу жизнь тысяч мирных жителей. Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, которая является крупнейшим террористом 21 века – это выгнать ее из Украины", – заявил Кулеба.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что россия не намерена прекратить свои действия и подрыв Каховской ГЭС является еще одним подтверждением этого факта, а также международным преступлением. По словам Костина, россия обладает лишь способностью разрушать и убивать.

"Подрыв Каховской ГЭС – это еще одно доказательство этого факта и международного преступления. Сегодня оказавшиеся в окружении оккупанты убивают и делают бездомными тысячи людей, которых вчера пытались "интегрировать в рф". Это людоедская тактика "выжженной земли", которая ничем не хуже Гитлера", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

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