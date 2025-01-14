Курьеры и таксисты должны будут платить 5% от доходов в качестве налога: подробности

Украина готовит законопроект, предусматривающий обложение цифровых платформ, таких как Uklon, Bolt и Glovo, что может обеспечить государственный бюджет дополнительными 10 миллиардами гривен ежегодно. По предварительным планам, основная ставка налога составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налоги с доходов своих пользователей.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, эта инициатива является важным шагом на пути к евроинтеграции и выполняет одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ), необходимых для продолжения финансовой поддержки.

Планируется, что законопроект будет представлен в парламент в апреле. Основная его идея – внедрение автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Украина также присоединится к глобальной сети обмена налоговыми данными, охватывающей более 29 стран.

Документ предусматривает регулирование деятельности компаний, предоставляющих услуги через цифровые платформы, включая Uklon, Bolt, Glovo. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что новые правила будут способствовать прозрачности доходов и увеличению налоговых поступлений.

"Это лишь предварительные расчеты. Ранее похожая ситуация была с так называемым налогом на Google, когда вместо прогнозируемых 3 миллиардов гривен государство получило более 11 миллиардов", – отметил Гетманцев.

Рассматриваются два варианта налогообложения:

Пользователи платформ самостоятельно представляют декларации и платят налоги. Платформы становятся налоговыми агентами, автоматически удерживая налог с заработков своих пользователей.

Гетманцев поддерживает второй вариант, ведь заполнение деклараций сотнями тысяч водителей и курьеров создаст чрезмерное административное бремя. В настоящее время рынок цифровых платформ в Украине включает десятки тысяч занятых работников. Только сервис Uklon объединяет около 100 тысяч водителей, а Bolt и Glovo работают с десятками тысяч курьеров и водителей по всей стране.

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Рабочая группа предлагает ставку налога на уровне 5% от дохода. Это меньше стандартного налогообложения для юридических лиц, но соответствует единому налогу для физических лиц-предпринимателей. Представители платформ поддерживают эту инициативу, отмечая важность прозрачности и предсказуемости нового регулирования.

Руководство Uklon, Bolt и Glovo заявило о готовности сотрудничать в рамках нового закона. К примеру, в Uklon отметили, что поддерживают эту инициативу, а в Bolt отметили необходимость переходного периода для адаптации бизнес-процессов.

По словам Гетманцева, финальная версия законопроекта находится на стадии доработки, и его передадут в Верховную Раду в ближайшее время. "Мы не будем затягивать с принятием", – отметил он.

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