Куриные нагетсы за считанные минуты: видео-рецепт, как приготовить фастфуд дома

Если вы любите фастфуд, но нет времени посещать рестораны быстрого питания, можно дома сделать "Киевскую лепешку" и нагетсы, как в "Макдональдсе". За минимум времени у вас получится вкусное блюдо для быстрого перекуса.

Автор кулинарного блога Kate&Nora предлагает готовить нагетсы "менее вредные", которыми смогут питаться и дети. Для детского варианта их следует запечь в духовке, а не жарить.

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Какие продукты нужны:

Куриное филе – 2 шт.

Йогурт без наполнителя – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Для панировки:

2 яйца

100 г несладких кукурузных хлопьев

100 г муки

рафинированное масло для жарки

"Трудно найти хлопья без сахара. Если не удалось, берите грубые панировочные сухари. Иначе нагетсы будут сладкими", – говорит автор рецепта.

Как готовить:

Куриное филе вымойте и порежьте мелко, добавьте ложку йогурта и горчицы, перемешайте. Можете присолить и поперчить – по своему вкусу.

Хлопья измельчите. Яйца взбейте. Муку насыпьте в широкую миску. Из измельченного филе сформируйте небольшие котлетки, приплюсните ладонями. Сначала обмокните будущие нагетсы в муке, потом в яйце, а уже потом в хлопьях.

Сковороду с антипригарным покрытием поставьте греться на средний огонь, влейте растительное масло и выкладывайте нагетсы. Обжаривайте с обеих сторон.

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