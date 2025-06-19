Курс доллара до конца года: аналитики предупредили о возможном росте с нюансами

К концу года официальный курс доллара в Украине может подняться до уровня 43-44 гривны. Это означает, что в период с июля по декабрь ожидается рост от 2,5 до 5%. В то же время, существенных колебаний на валютном рынке не прогнозируется.

Такой прогноз в комментарии для OBOZ.UA озвучил Сергей Мамедов – вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка. По его словам, в нынешних условиях войны режим "управляемой гибкости" демонстрирует эффективность: рынок остается стабильным, без резких или хаотических скачков курса.

Все изменения происходят постепенно, без внезапных взлетов или оползней. Кроме того, международные валютные резервы позволяют регулировать валютные интервенции, поддерживая баланс между спросом и предложением, подчеркнул эксперт.

Читайте также: Гривна держит оборону: когда ждать изменений в курсе доллара

В то же время банкир подчеркнул, что ни один прогноз не может полностью учесть все экономические и военные риски как внутри страны, так и на глобальном уровне. Именно поэтому, по его словам, к оценкам курса валют следует подходить с осторожностью.

Последние несколько месяцев мировые валютные рынки демонстрировали переменные тенденции. Впрочем, благодаря специфике валютного регулирования в Украине мы не наблюдаем резкие падения или стремительный рост курса доллара. Что касается евро, его курс остается привязанным к глобальной динамике этой валюты", – отметил эксперт.

В то же время, на ситуацию с долларом в Украине могут повлиять и другие важные факторы. Среди них:

формирование государственного бюджета на 2026 год, что обозначит перспективы экономического роста и потенциальные объемы международной помощи, которые остаются неопределенными;

военная ситуация, которая остается нестабильной;

политика Национального банка, который, по всей вероятности, продолжит балансировать между рыночными механизмами и элементами контроля.

Ранее мы рассказывали, стоит ли украинцам скупать доллар в июне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!