Курская область сейчас: возле Суджи летают истребители, горит бензовоз (видео)

На границе между Сумской областью Украины и Курской областью россии продолжаются бои. Работает авиация, артиллерия и слышны ракетные взрывы.

В соцсетях губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что "ситуация – под контролем", однако в обращении к местным жителям призвал их "прятаться в безопасных местах".

Смирнов отметил, что населенные пункты Курской области подверглись массовому обстрелу со стороны Украины.

Читайте также: В Курскую область россии вошли танки, артиллерия ВСУ и не только - СМИ

"Провел заседание оперштаба, где вместе с представителями силовых структур обсудили сложившуюся ситуацию. Обстановка в пограничных условиях остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника. На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин", – добавил он.

Между тем, российские пропагандисты заявили, что продолжается "плотная работа артиллерии относительно позиций противника".

"На направлении Свердликово Курской области также идут столкновения… Бои продолжаются, наши подразделения включаются все больше в уничтожение противника", – заявляют оккупанты.

Местные публикуют фото и видео о ситуации в Суджанском районе Курской области. Один из водителей на авторе регистратор снял момент пролета над дорогой истребителей Су-25.

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот с видео

"Здесь п**да на*уй, самолеты над головой летают, истребители. На дороге тачка догорает (показал, как горит бензовоз, стоящий посреди дороги). Никто нах*й не едет гасить даже".

По данным соцсетей, в Курской области то и дело объявляют о ракетной опасности. россияне пишут о работе ПВО в районе Теткино и об обстреле вблизи железнодорожной станции в Судже. Также в городе заметили "возгорание в станционной части города". Отмечается, что в населенном пункте Свердликово Курской области завязался бой.

По информации ВЧК-ОГПУ, украинская армия вблизи города Суджа. Жители города пытаются уехать в Курск. Вся Курская область под интенсивным обстрелом.

Украинская сторона официально не комментировала события в Курской области россии.

Минобороны рф лишь к вечеру 6 августа признало, что бои продолжаются на границе Курской области. Ведомство объявило, что российская армия подтягивает резервы для отражения атак.

Заявление минобороны рф по ситуации в Курской области. Источник: Скриншот Заявление минобороны рф по ситуации в Курской области. Источник: Скриншот

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупнантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!