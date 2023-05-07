Лайм и гвоздика: Как сделать эффективное средство для отпугивания комаров
Вместо покупки коммерческих средств вы можете попробовать сделать свой собственный отпугиватель комаров из доступных материалов, таких как пластиковая бутылка, лайм и гвоздика. Этот метод естественен, эффективен и опасен для комаров. Ниже мы расскажем вам, как сделать этот обычный, но действенный отпугиватель.
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Что вам понадобится:
- Пустая пластиковая бутылка (0,5-1 литр);
- Лайм;
- Гвоздика (целые гвоздики);
- Нож или ножницы;
- Липкая лента или нити (для подвешивания).
Возьмите пустую пластиковую бутылку и снимите наклейку. С помощью ножа или ножниц обрежьте верхнюю часть бутылки так, чтобы насадить лайм на бутылку, как показано ниже. Разрежьте лайм на половину, возьмите гвоздики и вколите их в мягкую часть лайма. Это поможет обеспечить распространение аромата.
Повесьте этот репеллент у окон или в местах, где вы находитесь, и запах будет отпугивать комаров, а вы сможете насладиться свободой от этих надоедливых насекомых.
Раньше мы писали о том, как сделать ловушку для комаров и мух из пластиковой бутылки и приманки.
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