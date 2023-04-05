Лазарева суббота 8 апреля: что это за праздник, традиции и запреты

Лазарева суббота ежегодно празднуется верующими в канун Вербного воскресенья. В этом году этот праздник приходится на 8 апреля.

Православная церковь будет вспоминать чудо воскресения Христом праведного Лазаря, который был братом Марфы и Марии и жил с сестрами недалеко от Иерусалима, в поселке Вифания.

По библейским преданиям, Иисус часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не на смерть, а во славу Божию, да прославится через нее Сын Божий".

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Лазарь умер за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус расплакался, велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и призвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Лазарь воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осле, многие люди встречали его как царя. Они выслали на его пути свои одежды и пальмовые ветки. А святой Лазарь после своего воскресения прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Церковью воскресения Лазаря считается одним из важнейших чудес, совершенных Иисусом Христом во время его земного пути.

Во время церковных служб в Лазареву субботу священники меняют свои одежды из черных на праздничные белые. Однако этот день все еще приходится на время Великого поста, поэтому какие-то пышные гуляния в это время не приветствуются. В пище, однако, для верующих предусмотрено ослабление – разрешены икра, растительное масло и красное вино.

В этот день верующие из букета вербных веточек отправляются в храмы, чтобы освятить их во время церковной службы.

Запреты 8 апреля

Запреты в этот день имеют важное значение для чистоты сердца и доброты души. Лазарева суббота такой день, когда не принято наводить уборку, применять физический труд, прямо или косвенно убивать живых существ (в том числе скот, лесных и подводных жителей). Нельзя в Лазареву субботу излишне веселиться, заниматься рукоделием, выбрасывать хлебные крошки и сухари.

Приметы и традиции

Лазарева суббота – постный день, поэтому по-прежнему рекомендовано воздерживаться от еды животного происхождения. Однако допустимо употреблять рыбную икру и умеренное количество вина.

Церковный праздник предшествует Вербному воскресенью, так что в этот день заранее заготавливают ветви вербы, чтобы вечером освятить их в храме. Верующие посещают обитель Бога с искренними молитвами, чтобы очиститься от дурных мыслей и достичь внутренней гармонии во благо всех живущих.

Приметы 8 апреля, в Лазареву субботу

Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Если на веточках вербы появилось много почек – урожай будет хорошим.

Если змеи, ящерицы и другие ползучие творения покидают свои укрытия в этот церковный праздник — весна окончательно наступила, можно более активно готовиться к посадкам.

Хотите иметь в огороде много гороха – не забудьте в субботу Лазарева посадить семена.

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